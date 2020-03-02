رئيس مجلس النواب الليبي: نصر على ضرورة تشكل مجلس رئاسي من 3 أعضاء

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين 2 مارس/آذار، على ضرورة تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء، رئيس ونائبين ( من كل إقليم في ليبيا عضو واحد).

بنغازي – سبوتنيك. وقال عقيلة صالح في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “ما نصر عليه وعلى أهميته بالدرجة الأولى تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء، رئيس ونائبين”.

وتابع بقوله “ينبغي أن يكون الأعضاء ممثلين عن كل إقليم عضو يكون اختياره عن طريق إقليمه والممثل عنه، وكذلك يكلف رئيس للوزراء ونائبين”.

واستمر رئيس مجلس النواب الليبي بقوله “بعد ذلك تشكل حكومة وحدة وطنية تعتمد، ويصادق عليها من قبل مجلس النواب وتؤدي اليمين القانونية وتمارس عملها من مكان أمن”.

وأردف عقيلة صالح قائلا “بالنسبة للنفط فإن المطلوب باعتباره لكل الليبيين، أن يكلف محافظا لمصرف ليبيا المركزي ورئيس لمؤسسة النفط يتمتعان بالنزاهة ووضع آلية لتوزيع دخل النفط بعدالة بين الليبيين”.

وقال كذلك صالح في المقابلة نفسها إنه يأسف لعدم استجابة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لقرارات مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة الحوار في جنيف.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي: “كنا نتمنى أن ينجح السيد غسان سلامة في أداء مهامه ولكنه لم يستجيب لقرار مجلس النواب حول تشكيل لجنته للحوار في جنيف وبعثنا له عدة استفسارات ومطالب، لم يستجيب لطلب مجلس النواب في معرفة من هم المشاركين من المستقلين، ولم يوضح جدول أعمال المؤتمر ولا مدته ولا آلية عمله”.