المستشار صالح : سلامة لا يتجاوب مع قرار البرلمان بشأن تشكيل لجنة حوار جنيف

ليبيا – أعرب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن أسفه لعدم استجابة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لقرارات مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة الحوار في جنيف.

صالح وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”الروسية اليوم الاثنين قال: “كنا نتمنى أن ينجح السيد غسان سلامة في أداء مهامه ولكنه لم يستجيب لقرار مجلس النواب حول تشكيل لجنته للحوار في جنيف، وبعثنا له عدة استفسارات ومطالب، ولم يستجيب لطلب مجلس النواب في معرفة من هم المشاركين من المستقلين ولم يوضح جدول أعمال المؤتمر ولا مدته ولا آلية عمله”.

وأضاف: “بل اتضح أنه رشح فتحي باشا آغا وهو وزير للداخلية وعبد الرحمن السويحلي وهو عضو مجلس الدولة وغيرهم، هل هؤلاء يعتبرون مستقلين؟ وهو ما أدى إلى تعليق المشاركة من قبل مجلس النواب في هذا الحوار بجنيف”.

رئيس البرلمان إختتم مقابلته بالقول:”كان من المفترض أن تحترم قرارات واستفسارات مجلس النواب وسوف يعقد مجلس النواب جلسة خلال الأيام القريبة القادمة في شأن حوار جنيف”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية