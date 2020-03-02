تبون يجدد تأكيده أن حل الأزمة الليبية هو سياسي بعيدا عن التدخلات الخارجية

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تأكيده أن المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا هو الحل السياسي الذي يسمح بالعودة إلى مسار التفاوض بعيدا عن التدخلات العسكرية الخارجية.

جاء ذلك خلال استقباله امس وزير خارجية الكونغو، جون كلود جاكوسو الذي سلمه دعوة من رئيس الكونغو دينيس نيغيسو لحضور اجتماع اللجنة الثانية العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، المزمع عقده في 12 من شهر مارس الجاري، حيث سيخصص الاجتماع للدفع بعملية السلام في ليبيا على ضوء قرارات مؤتمر برلين الدولي وقرارات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا.

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