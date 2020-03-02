المسماري: حكومة الوفاق تنجد السجناء للقتال في صفوفها

طرابلس-العنوان

اتهم الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، حكومة الوفاق بتجنيد السجناء للقتال في صفوف قواتها، ومساومتهم على حريتهم، جاء ذلك في بيان نشره المسماري عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك.

وقال المسماري، إنه “في إطار متابعة تحركات العصابات الإرهابية غرب طرابلس، تم رصد قيام الإرهابي مهرب الوقود أسامة جويلي، بتجنيد السجناء والمحكومين في قضايا جنائية منها القتل والسرقة، للقتال ضد قوات الجيش الوطني، مع تقديمه وعوداً بالإعفاء عنهم وتخفيف عقوباتهم، وذلك بعد خسائره الكبيرة في الأيام الماضية”.

وكان قد أعلن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني، اللواء المبروك الغزوي، أمس الأحد، إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية حاول مسلحون شن عملية جوية ضد الجيش بها.

يأتي ذلك بعد إعلان القيادة العامة للجيش الليبي مقتل عدد من الجنود الأتراك، في قصف شنته قوات الجيش على “قاعدة معيتيقة”، مساء الأربعاء الماضي.