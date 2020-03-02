الخطف مقابل فدية”.. مورد العصابات والإرهابيين في ليبيا

أخبار ليبيا 24

يوماً بعد يوم، تنكشف فصول وحكايات من دمامة تنظيم داعش الإرهابي وجرائمه على العالم ، ليس في ليبيا فقط، وإنما في كافة الدول التي وطأتها أقدامه النجسة، وارتكابه فيها واحدة من أقذر جرائمهم ، المتمثلة في اختطاف الناس وتعذيبهم، لإجبار أهلهم، على دفع مبالغ مالية لإطلاق سراحهم.

شبكة إجرام متكاملة

استغل عناصر داعش بعض ضعاف النفوس ليتعاونوا معهم؛ حتى يجمعوا المعلومات عن رجال الأعمال وأصحاب الأموال، لخطف فرد من أسرهم ويتم هذا التدبير الفاسد ليجني التنظيم أموالا ويستطيع أن ينفذ ما يريد في عملياته الإجرامية، مستغلاً حالة الانفلات التي تضرب الأراضي الليبية، والتي مكنته من الخطف وممارسة أبشع طرق التعذيب بشأنهم، محدداً فدية كل منهم وفق قدراته وقدرات أسرته المالية، رابطاً كل تلك الجرائم بشبكة إجرامية تتفاوض وتتوعد وتتسلم الأموال.

أسلوب ابتزاز وراءه ضعفهم

وتأتي هذه العمليات بعد أن شحت موارد المالية للتنظيم الإرهابي والسبب في ذلك أن الشعب ضيق الخناق عليه، وبدأت القوات المسلحة في ترتيب صفه لمواجهته ومحاربته، لجأ التنظيم إلى الخطف مقابل الفدية، وهذه جريمة من أشنع جرائم التنظيم الإرهابي فقد أجبر ذويهم على دفع مبالغ مالية لا قدرة لهم عليها وكثير من هذه الحالات دفعت الفدية وللأسف تم إعدامهم.

يقتات على الفدية ليضمن بقاءه

كان الخطف مقابل الفدية من أهم الموارد المالية لداعش وعادة ما تكون الرهينة المختطفة ” داعش ممن لديهم قدرة مالية وحالها ميسور، وبعد تحديد الهدف ورصده وتتبعه، ويتم خطفه ينقل إلى مكان مجهول ويمارس بحقه أبشع طرق التعذيب والتنكيل ويتم تصويره وإرسال الصور ومقاطع الفيديو لأهله ليجبروهم على سرعة عملية دفع ” الفدية ” التي غالباً ما تكون معقدة ويصعب تتبعها.

ادفع لتسلم

كل ذلك يحدث عن طريق شبكة إجرامية تتفاوض وتتوعد وتتسلم المال دون أي ضمانات بعودة المخطوف سالماً أو على قيد الحياة، إنها حكايات للألم والوجع والقهر والموت، ولكم أن تتصورا اللحظات التي عاشتها أسر المخطوفين وأقاربهم لتوفير مبالغ الفدية المطلوبة منهم؛ حتى يحافظوا على حياة أبنائهم وأقاربهم.

وضمت قائمة المخطوفين، عسكريين، وأمنيين، وصحافيين، ومواطنين ، بينهم رجال وأطفال، وامتدت أيادي الخاطفين أيضاً إلى الفنيين الأجانب العاملين في شركات الكهرباء والنفط بمدن الجنوب، ولم يفرقوا بين الليبيين، وغيرهم من جنسيات عربية وأجنبية، مستغلين الانفلات الأمني في البلاد منذ إسقاط النظام السابق.

غنائم داعش

وبحسب الدراسات، فقد جمع تنظيم داعش، نحو مليار ونصف المليار دولار من نشاطات غير قانونية، من ضمنها الخطف، كما أن دراسات سابقة تشير إلى جمع التنظيمات المتشددة نحو مئة وخمسة وعشرين مليون دولار منذ عام 2008، كفديات لتسليم المخطوفين لحكوماتهم، وتؤكد هذه الدراسات أن أكثر من نصف هذا المبلغ، أي أكثر من خمسة وسبعين مليون دولار، تم جمعها عام 2013، ومصدرها دول أوروبية لا ترغب حلا آخرا لتحرير مواطنيها المختطفين.

وكشفت خبيرة في الأمم المتحدة أن حصيلة ما غنمه داعش في العراق وحده ما بين خمسة وثلاثين إلى خمسة وأربعين مليون دولار كفديات مالية إثر خطف رهائن خلال عام 2013

وبحسب أحد التقارير الاستخباراتية الأمريكية فقد قدر دخل داعش من الفديات التي حصل عليها عام 2014 مقابل إطلاق سراح مخطوفين بأربعة وعشرين مليون دولار.

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