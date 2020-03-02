واعدًا إياهم بالعفو.. المسماري: الإرهابي “جويلي” يقوم بتجنيد السجناء للقتال ضد القوات المسلحة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال الناطق باسم قوات الجيش الوطني، أحمد المسماري، صباح اليوم الإثنين، إنه “في إطار متابعتنا ورصدنا لتحركات العصابات الإرهابية في غرب طرابلس، رصدنا قيام المدعو أسامة جويلي بتجنيد السجناء والمحكومين في قضايا جنائية منها القتل والسرقة للقتال ضد القوات المسلحة”.

المسماري أضاف، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، أن “جويلي قدم لهم الوعود بالإعفاء عنهم وتخفيف عقوباتهم وذلك بعد خسائره الكبيرة في الأيام الماضية”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإرسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .

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