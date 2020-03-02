مسؤول بالوفاق : تضحية الوفاق ببعض المليشيات سينقلب عليها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبر مسؤول محلي مقرب من حكومة الوفاق، محاولات التودد للولايات المتحدة الأمريكية بأنها محاولة للتقارب لتوفير الحماية ضد “الجيش الليبي”.

المسؤول قال، الذي رفض ذكر اسمه لدواع أمنية، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إن سلطات طرابلس تسعى لتقارب أمريكي جاد يوفر لها الحماية اللازمة في مواجهة قوات الجيشالوطني الذي تسانده دول شقيقة، وأجنبية عديدة.

وأبدى تخوفه من أن هذا الاتجاه للتضحية ببعض المليشيات قد ينقلب على حكومة الوفاق، إذا ما توحدت تلك المجموعات في مواجهتها.

وأشار إلى تغييرات سياسية متسارعة يتبعها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لمواجهة احتمالية قيام قوات الجيش بعملية زحف كبيرة خلال أيام، مضيفا: “ذلك تمثل في طلب باشاغا من أمريكا إنشاء قاعدة عسكرية في البلاد، وفتح ملف المليشيات، بالرغم من خطورته وحساسيته بالنسبة لسلطات طرابلس”.

يشار إلى أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، قال قبل أيام، إن الدولة المدنية التي تضمن الأمن والرفاهية والاستقرار لن تقوم بوجود التطرف والإرهاب.

باشاغا أضاف، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “لن تقوم الدولة بوجود الدكتاتورية والاستبداد ولن تقوم بوجود أدعياء الثورية والميليشيات”، وتابع: “الثوار هم من يساندون الدولة ولا يعتدون على مؤسساتها ويحمون الوطن والمواطن”.

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