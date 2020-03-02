عقيلة صالح يكشف أسباب تعليق المشاركة في جنيف

كشف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الاثنين، عن نقاط الخلاف بين المجلس والبعثة الأممية بشأن المشاركة في الحوار السياسي في جنيف.

وقال صالح، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، “المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لم يستجب لقرارات مجلس النواب حول تشكيل لجنته للحوار في جنيف، طلبنا استفسارا، ولم يستجب لطلب مجلس النواب في معرفة من هم المشاركون من المستقلين ولم يوضح جدول أعمال المؤتمر ولا مدته ولا آلية عمله، وبشأن تعليق المشاركة في مفاوضات جنيف هذا لأن سلامة رشح أشخاص غير مستقلين، حيث اتضح لنا أنه رشح فتحي باشا آغا وهو وزير للداخلية وعبد الرحمن السويحلي وهو عضو مجلس الدولة وغيرهم، هل هؤلاء يعتبرون مستقلين؟”، حسب تعبيره.