لأول مرة.. ندوة علمية عن فيروس كورونا في سرت

لأول مرة في ليبيا تشهد مدينة سرت فعاليات الندوة العلمية حول فيروس كورونا بتنظيم من كلية الطب البشري بجامعة سرت و برعاية مستشفى ابن سينا التعليمي وجامعة سرت و بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت وإدارة الخدمات الصحية و العيادة المجمعة.

وحضر الندوة عدد من المسؤولين بالبلدية وقطاع التعليم والصحة والمهتمين إضافة إلى مشاركة عبر الأقمار من عدد من الأطباء الاستشاريين ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار تم خلالها التطرق إلى الوضع الصحي العالمي والمحلي تجاه الفيروس والإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من هذا المرض.

وكانت كيفية طرق مكافحة الفيروس المتجدد هي العنوان الرئيس الذي انطلقت منه الندوة، وبالرغم من التأكيد على خلو ليبيا منه إلا أن اللقاء لم يغفل وجوب اتخاذ التحوطات اللازمة لمنع انتشاره وطرق الوقاية منه.

وكان لتفاعل الحاضرين الأثر الكبير في إثراء الندوة بالآراء والتساؤلات حول الطرق السليمة التي يجب اتخاذها لمجابهة الفيروس ومنع دخوله إلى ليبيا.

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