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الشاطر يسخر من السراج : مرشدنا الأعلى يسير في ظلام دامس ويتعثر بين حفرة وأخرى

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

 

أخبار ليبيا 24 – خاص

سخر عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، واصفاً إياه بالمرشد الأعلى الذي يتعثر بين حفرة وأخرى .

الشاطر قال، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “صاير لنا زي اللي يمشي في ظلام دامس ومرشدنا الأعلى فائز السراج يقودنا ولا يريد أن يستعين بفتيلة” .

وأضاف: “لذلك فهو يتعثر بين حفرة وأخرى ونحن وراءه نتأذي ويسقط منا من يسقط، لا أدري سر إصراره على هذا النهج طيلة الأربع سنوات”، مختتما بقوله: “شوفولنا حل قبل أن نقع في بئر عميق لا مخرج منه”.

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اخبار ليبيا 24

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تعليق

  • مرشدكم الاعمى ياحمار لن تجدى معه فتيلة مصباح فهو اعمى القلب والبصيرة وهو خائن ودجال ولا يستحى اصلا فبعد رفض البرلمان له مرتين كان عليه ان يرحل فلا يوجد رئيس فى العالم لم يؤدى القسم الدستورى ويكتفى ببيعته لمرشد الخوان

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