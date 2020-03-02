«تعليم الوفاق» تطلق حملة لتوعية الطلاب بأهمية الأنشطة المدرسية

أطلقت وزارة التعليم بحكومة الوفاق حملة إعلامية مكثفة لتوعية الطلاب بأهمية الأنشطة المدرسية المختلفة، بالتزامن مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 2019-2020.

وتهدف الحملة إلى حث الطلاب على المشاركة في الأنشطة بغية الكشف عن ميولهم وتوجهاتهم، وتنمية مهاراتهم، وتفجير قدراتهم، وتفريغ الطاقات السلبية لديهم، وتنظيم أوقاتهم تحت عنوان «مشاركتك ترسم مستقبلك»؛ دعما لتحقيق أهداف وغايات خطة الوزارة وشعارها الذي رفعته، والذي اعتبرت فيه العام الدراسي الجاري عاماً للنشاط المدرسي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسعى الحملة أيضا إلى إبراز أهمية ووظائف النشاط المدرسي في العملية التربوية باعتباره جزأ من الممارسات التعليمية التي يستغل من خلالها الطاقات الكامنة لدى الطلاب، ويمكن عبرها تشكيل شخصياتهم وتعديل سلوكهم واكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها وتوجيهها، وتطوير مهارات الاتصال لديهم، وتنشئتهم على حب العمل التعاوني، وتنمية الصلة بين الطالب وزملائه وبينه وبين معلميه والأسرة والمجتمع.

وسيعمل مكتب التواصل والإعلام بالوزارة طيلة أيام الحملة على رصد وتغطية كافة الأنشطة المدرسية المقامة في مختلف مراقبات التعليم بالبلديات، خاصة المنفذة على مستويات واسعة، من خلال التغطية الحية للمناشط أو عبر التواصل مع أقسام التواصل والإعلام بالمراقبات.

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