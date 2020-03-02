محلل سياسي تركي: تدخل أردوغان وحزبه الحاكم في الشأن الداخلي الليبي أمر غير مبرر

ليبيا – قال المحلل السياسي التركي جواد جوك إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية أقحموا بلادهم في قضايا إقليمية لا شأن لهم بها كتدخلهم في الشأن الداخلي الليبي الذي قال إنه تدخل غير مبرر.

جوك وفي مداخلة مع برنامج “LIVE” الذي بث على قناة “NEWS 218” أمس الأحد أوضح أن التدخلات التركية الحالية أسهمت في انحدار الاقتصاد المحلي وأسهمت في تدني شعبية أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي سيطر على مفاصل السلطة وسيّس مع زعيمه القضاء الذي يفترض به أن يكون جهة مستقلة وبعيدة عن التجاذبات السياسية.

وأوضح المحلل السياسي التركي أن سياسة رجب طيب أردوغان فيها كثير من التناقضات فهو يبرر دعمه للتشكيلات المسلحة في ليبيا على أنها تتبع حكومة معترفا بها دولياً وحكومة شرعية ولكنه في سوريا يرفض الاعتراف بالحكومة السورية الشرعية التي تحظى بالتمثيل الخارجي ولديها مندوب في مجلس الأمن.

وأعرب جوك عن قلقه من تصاعد الأحداث وتطورها سلباً في المستقبل مع تدخلات تركية في ليبيا وسوريا،مبينا أن هذا التوجه زاد من الغضب التركي الداخلي ورفع حدة الاستقطاب حيث صار اليوم في تركيا فصيلين الأول يؤيد أردوغان بقوة وآخر يرفض أردوغان بقوة.

المحلل السياسي التركي دعا إلى الانسحاب من ليبيا واتباع سياسة صفر مشاكل عبر حلحلة كل القضايا العالقة وفتح صفحة جديدة مع عدة دول وعلى رأسها مصر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية