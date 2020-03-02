شكشك يبحث مع بومطاري مقترح مشروع الترتيبات المالية للرئاسي لعام 2020

ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك أمس الأحد إجتماعاً مع وزير مالية الوفاق فرج بومطاري والمدراء العامون بالإدارات المختصة بالديوان لمناقشة مقترح مشروع الترتيبات المالية التابعة للرئاسي للعام 2020.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة التغيرات في أبواب الترتيبات المالية المقترحة في ظل نضوب الموارد المالية الناجمة عن أزمة إقفال الحقول والموانئ النفطية والتحديات والصعوبات التي قد تواجهها وزارة المالية في حال استمرار الأزمة والٱثار السلبية المتوقعة على المؤسسات الممولة وانعكاسها على الخدمات العامة المستهدفة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذا الإجتماع يعد تمهيديا إلى جانب الاجتماع السابق بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي حيث تقرر عقد اجتماع لاحق بحضور كل الأطراف ذات العلاقة للتشاور حول الترتيبات المالية وعرض كافة التوصيات اللازمة لإقرارها.

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