مؤكدًا أنهم ليس لهم أي وزن .. الغزوي: خسائر المرتزقة السوريين والأتراك فادحة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن آمر غرفة عمليات الكرامة، اللواء المبروك الغزوي، أن واحدات القوات المسلحة وجهت رسالة قاسية للأتراك باستهداف نحو 10 طائرات تركية مسيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

الغزوي أوضح في تصريحات لوكالة “العين” الإماراتية، أن الرسالة واضحة وتتمثل في أن الأتراك مرتزقة، ليس لهم أي وزن، مُستدركًا: “فقد فقدوا ملابسهم في بلدهم وفقدوا أسلحتهم وضباطهم وقادتهم وجنودهم على أرض أحفاد المختار”.

وفيما يخص وقف إطلاق النار، قال الغزوي: “نحن كمؤسسة عسكرية التزمنا بتعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر من ناحية وقف إطلاق النار، لكن الذين يحتلون بعضًا من شوارع العاصمة مجرد مرتزقة للإرهاب، هاربين من سوريا أو أتراك، فلا نتوقع منهم الالتزام بأي شيء”.

وفي ختام حديثه، أكد الغزوي أن خسائر المرتزقة السوريين والأتراك في ليبيا كبيرة وفادحة سواء كانت في العتاد أو الأفراد، مُتابعًا: “منهم من لم يكمل ساعتين عند وصوله لليبيا وفقد حياته”.

يشار إلى أن آمر غرفة عمليات الكرامة، اللواء المبروك الغزوي، أعلن في وقت سابق تمكن وحدات الدفاع الجوي من إسقاط 6 طائرات مُسيرة تركية.

وذكر “الغزوي” في بيان له، نشره الناطق باسم قوات الجيش الوطني، “إن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية حاولت من خلالها العصابات الإرهابية شن عملية جوية كبيرة ضد قواتنا”، مؤكدًا استهداف المزيد من الأهداف المدنية.

وتابع أنه لازالت عمليات الاستطلاع الراداري مستمرة لاقتناص ما يسير من طائرات معادية، وأن هذا ما يؤكد السيادة الجوية لسلاح الجو الليبي .

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