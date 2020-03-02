حزب الشعب التركي: سياسات أردوغان وحزبه الحاكم في ليبيا خاطئة

ليبيا – وجه زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال أوغلو العديد من الانتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يخص السياسة الخارجية لتركيا، قائلا:” إنه يجب أن يكون المحور الأساسي لسياستنا الخارجية هو السلام”.

زعيم المعارضة التركية أشار في تصريح لموقع “تركيا الآن” وفقاً لما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس الأحد إلى أن سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم في ليبيا خاطئة.

وأضاف:” لقد قلت أفكاري أيضًا في موضوع ليبيا، وأن إرسال الجنود خطأ، فالقوات المسيطرة لا تمسك النار بيدها، ولكنها تستخدم كملقط، وغضبوا على الأسد، واستخدمونا كملقط، والآن يريدوننا أن نمسك النار في ليبيا، فالأمم المتحدة لديها قوات حفظ السلام، ولم يكن أحد عدو لتركيا، وكان لكلمتنا وزنها في المنطقة، لكن الآن أصبحنا طرفًا، قلت ليكن هناك قوات حفظ السلام. غضبوا مني. وقالوا إن الأمم المتحدة لا تعرف حفتر. تعرفه أم لا، أنت ادعوه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية