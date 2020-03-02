أمن غريان تناقش ملف المجاهرة بالأمن في المدينة

عقد بديوان مديرية أمن غريان، اجتماع أمني برئاسة مدير الأمن عمر خذراوي، وحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، ومدير مكتب التفتيش والمتابعة، ومدير مكتب العلاقات، ورئيس قسم المرور والتراخيص غريان ورئيس قسم النجدة، ورؤساء مراكز الشرطة، ووحدة الإحصاء بقسم البحث الجنائي.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع من أبرزها سير العمل بالمكاتب والأقسام التابعة للمديرية والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطن، كما تم التأكيد على أهمية بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن بمدينة غريان عبر المجاهرة بالأمن وضبط المخالفين.