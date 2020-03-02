معزب: الهدنة لم تعد مفعلة في طرابلس.. ومجلس الدولة سيحسم مشاركته من عدمها في حوار جنيف

ليبيا – قال محمد معزب عضو مجلس الدولة الاستشاري إن الرسالة التي وجهها رئيس المجلس للمبعوث الأممي غسان سلامة تضمنت العديد من الاستفسارات وأن معظمها تحقق.

معزب كشف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن رئيس المجلس طلب التأكيد على أن الاتفاق السياسي هو المرجعية الأساسية للحوار وكذلك الكشف عن الأعضاء المشاركين وجدول الأعمال إلا أن النقطة العالقة حتى الآن تتمثل في المسار العسكري الذي لم يصل إلى نتائج واضحة.

وأوضح أن المجلس سيناقش كافة المستجدات في جلسة اليوم الإثنين لحسم مشاركته من عدمها في الجولة المقبلة من الحوار السياسي التي أعلن عنها المبعوث الأممي غسان سلامة في وقت سابق.

كما شدد على أن الهدنة لم تعد مفعلة في طرابلس وأن الاشتباكات مستمرة على مدار الأيام الماضية وأن عشرات الصواريخ تسقط على مطار معيتيقة والأحياء المدنية بحسب قوله.

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