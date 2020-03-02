غدا.. إعادة فتح السفارة الليبية في دمشق

أعلنت وزارة الإعلام السورية، أن غدا الثلاثاء، سيتم إعادة فتح السفارة الليبية في دمشق بحضور وفد من الحكومة الليبية.

هذا وكانت وزارة الخارجية السورية قد وقعت مع نظيرتها في الحكومة الليبية، أمس الأحد، على مذكرة تفاهم بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.

من جانبه دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج، الحكومة السورية لفتح قنصليتها في مدينة بنغازي وفتح معبر تجاري ما بين البلدين، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود وتوحيدها لمكافحة الإرهاب والغزو التركي على الأراضي العربية، وقطع العلاقات مع الدولة التركية تنفيذا لقرار مجلس النواب الليبي، مشددا على ضرورة تفعيل العلاقات الأخوية بين البلدين، على أن تكون العمالة السورية متواجدة في ليبيا لإعادة بناء البلاد.

بدوره، أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، على الأهمية الكبيرة التي توليها سورية لعلاقاتها مع ليبيا وذلك لما لهذه العلاقة من مكانة خاصة في نفوس السوريين، مشدداً على أن الظروف والتحديات التي تواجه البلدين تثبت اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن هذه العلاقات يجب أن تكون في أفضل حالاتها لمواجهة الأطماع الخارجية والتي يبرز في مقدمتها في الوقت الحالي العدوان التركي على كلا البلدين الشقيقين وما يشكله ذلك من خطر على سيادتهما وكذلك على الأمن القومي العربي.