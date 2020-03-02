«بركان الغضب»: انتشال قذيفة من منزل في منطقة القاسي بطرابلس

أعلنت عملية «بركان الغضب» انتشال قذيفة مدفعية من منزل مواطن في منطقة القاسي بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال عملية مسح نفذتها عناصر إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية، السبت الماضي، حسب بيان العملية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وفي 20 فبراير الماضي، أزال عناصر إدارة المفرقعات أربع قذائف مدفعية في منطقتين بالعاصمة، كما تمكنوا في مطلع الشهر نفسه من انتشال قذائف ومتفجرات وألغام وصواريخ خلال تمشيطها عدة أحياء سكنية في طرابلس أيضًا.

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