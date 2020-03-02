منتدى الحوار النسوي يُنظّم أولى جلساته

أطلق منتدى الحوار النسوي لعملية السلام الليبي أول جلساته في مقر ديوان مجلس النواب طرابلس.

وأقيم المنتدى تحت شعار “دور المرأة رأيها وموقفها” بمشاركة مجموعة من الناشطات في العمل المجتمعي والإنساني.

وتم التركيز على المسارات الثلاث التي ترعاها البعثة الأممية ومناقشة جدول الأعمال الذي تضمن بندين متمثلين في: ماذا تريد المرأة الليبية من السلام، ودور المرأة في المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي أطلقتها البعثة الأممية.

ونتج عن الجلسة الاتفاق على بدء مؤسسات المجتمع المدني إطلاق مشاورات جانبية مع نظرائهم لتوسيع قاعدة المشاركة وإجراء استفتاء شعبي من خلال وسائل التواصل حول مسارات الحوار وتوسيع الحوار النسوي المجتمعي وحصر النتائج والآراء حول عملية السلام.

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