مجموعة الإتصال الأفريقية تعقد مؤتمراً جديداً حول ليبيا في الجزائر يوم 12 مارس

ليبيا – أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس الأحد عن توافق جرى بين الرئيس عبدالمجيد تبون ومبعوث الرئيس الكونغولي جون كلود قاكوسو بضرورة عقد مؤتمر إقليمي حول المصالحة الليبية في 12 مارس الجاري.

الرئاسة الجزائرية قالت في بيان لها وفقاً لموقع “إرم نيوز” إن وزير خارجية الكونغو سلم عبدالمجيد تبون رسالة من دونيس ساسو نقيسو رئيس اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا لغرض الدفع بعملية السلام في البلاد.

وجدد الرئيس الجزائري التزامه بالسعي إلى حلحلة الأزمة الليبية عبر العودة إلى المسار التفاوضي بعيداً عن التدخلات العسكرية الأجنبية مع تأكيده على ضرورة التحرك الأفريقي لجمع فرقاء ليبيا على طاولة حوار شامل.

وبدوره أكد وزير الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو على أنه تطرق مطولاً إلى الملف الليبي في مباحثات جمعته بالرئيس الجزائري ضمن التزامات الأفارقة في مؤتمر برلين الأخير، بتنظيم ندوة كبيرة للمصالحة الليبية الشاملة.

كما قال كلود غاكاوسو إن ندوة برازافيل ستجمع البلدان الأعضاء في مجموعة الاتصال والمتمثلة في كل من الجزائر الذي يحظى بنفود كبير ومصر البلد الجار لليبيا وجنوب إفريقيا التي تترأس الاتحاد الافريقي منذ فبراير الأخير والتشاد البلد الجار الذي يواجه انعكاسات الأزمة الليبية.

ويرأس رئيس الكونغو دونيس ساسو نغيسو اللجنة الرفيعة المستوى حول ليبيا واجتماع برازافيل بمشاركة قادة دول مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية