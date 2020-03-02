عقيلة: نرفض وجود أي قواعد أجنبية في ليبيا

عبر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن رفضه التام لوجود أي قوات أو قواعد أجنبية داخل ليبيا، إلا من خلال السلطات المختصة والمعنية باتخاذ القرار النهائي حول هذه الخطوة وفقاً للقانون.

وانتقد عقيلة صالح في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية تصريح وزير خارجية الوفاق فتحي باشاغا بشأن الدعوة لإنشاء قواعد أمريكية ثابتة في ليبيا، مؤكداً أن واشنطن ليست بحاجة لاتخاذ مثل هذه الخطوة، لاكتفائها بالقواعد المتحركة التي تمتلكها في البحار والمحيطات.

وجدد رئيس مجلس النواب خلال حديثه رفضه أي انتهاك يمس السيادة الليبية، مُستنكراً استجلاب الوفاق لمرتزقة سوريين وجنود أتراك إلى أرض البلاد.

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