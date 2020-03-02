الحكم المحلي تتابع مشاريع البعثة الأممية للاجئين في ليبيا

التقى وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، اليوم الاثنين، مع مدير بعثة الأمم المتحدة السامية للاجئين في ليبيا جان بول كافالييه، وأعضاء من البعثة.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات في المشاريع المنفذة، وكذلك عرض البرامج والمشاريع المقرر تنفيذها من قبل المفوضية خلال سنة 2029م والتي تهدف إلى دعم البلديات في المجالات ذات الطابع الإنساني من أجل تخفيف المعاناة عن النازحين، وتم التطرق أيضا إلى عدة مواضيع ذات علاقة بتعزيز التعاون بين وزارة الحكم المحلي وبعث الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.