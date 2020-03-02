أعلنت مديرية أمن زوارة ضبط شخصين يتاجران في السيارات المسروقة.

ووردت معلومات بوجود مجموعة من السيارات الحديثة المسروقة في أحد الأماكن داخل المدينة، حيث كُلفت فرقة التحري لمركز شرطة زوارة الجنوبي التحقيق، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتمكنت الفرقة من ضبط المتهمين بالتعاون مع الدوريات الأمنية، إذ أثبتت التحقيقات أنهما يشتريان السيارات المسروقة بأسعار زهيدة من شخص خارج المدينة، دون أوراق.

واعترف أحد المتهمين بتزوير أوراق بيع وشراء لتلك السيارات، وعددها 18 سيارة، وقد تم التحفظ عليهما لاتخاد الإجراءات القانونية حيالهما.

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