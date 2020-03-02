دولة رئيس مجلس الوزراء يلتقي أعيان مكون التبو بمدينة الكفرة ويشدد على حل كافة مختنقات مناطقهم

بنغازي 02 مارس 2020 (وال) – التقى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني مساء اليوم الأحد بمدينة الكفرة مجموعة من أعيان وحكماء مكون التبو القاطن بالمدينة.

وناقش دولته خلال اللقاء كافة المشاكل التي تواجه مكون التبو بمدينة الكفرة والمختنقات التي تحتاجها مناطقهم في مجالات الكهرباء والمياه والطرق والتعليم والصحة والزراعة.

وأصدر دولة رئيس مجلس الوزراء تعليماته بالإسراع في حصر كافة المتطلبات وموافاة ديوان مجلس الوزراء بقائمة المختنقات والاحتياجات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وكلف دولته معالي وزير الحكم المحلي بدراسة كافة الاحتياجات وتقديم الآراء المناسبة حيال حل معظم الإشكاليات المتعلقة بالتعليم الجامعي والحصر النهائي لاحتياجات المنطقة.

وشدد دولته على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء حيال تنفيذ مشاريع حفر الأبار وشبكات المياه والصرف الصحي بمناطق (الشورى وربيانة وقدرفي) التي ينحدر معظم سكانها من قبائل التبو.

كما كلف دولته شركة الخدمات العامة الكفرة بنقل القمامة ومخلفات البناء الموجودة بالفرع البلدي الشورى بشكل فوري.

وحضر اللقاء معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ومعالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ومعالي وزير الزراعة الدكتور حسن الزيداني، ومعالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز .

كما حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد عبدالقادر، إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الهمالي.

وحضر اللقاء أيضا مدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء السيد إبراهيم الدعباج، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان المجلس السيد رضا فريطيس، ومدير إدارة التفتيش بالهيئة العامة للكهرباء السيد مفتاح المسماري. (وال – بنغازي)

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