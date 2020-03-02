الملف الليبي على طاولة أبوالغيط ووزير خارجية الكونغو

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، صباح اليوم الاثنين، وزير خارجية جمهورية الكونغو جون كلود جاكوسو والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة.

وأوضح مصدر مسؤول بالجامعة، أن اللقاء تناول آخر المستجدات ذات الصلة بالأزمة في ليبيا والجهود العربية والدولية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد.

من جانبه عرض أبو الغيط، لمجمل الجهود التي تضطلع بها الجامعة لتثبيت الهدنة القائمة في ليبيا والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين حكومة الوفاق والجيش الليبي ومرافقة الأطراف الليبية في مسارات التسوية الثلاث، العسكرية والسياسية والاقتصادية، التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة.

كما قام جاكوسو من ناحيته باطلاع أبو الغيط، على الدور الذي يسعى الاتحاد الأفريقي إلى القيام به في سبيل حلحلة الأزمة الليبية، بما في ذلك عبر لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا والتي يتولى رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو رئاستها وعقدت آخر اجتماع لها في برازافيل يوم 30 يناير الماضي.