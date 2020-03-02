مشائخ من قبيلة ورفلة يستنكرون التصريحات لعقد ملتقى للقبائل الليبية في تونس

أعلن عدد من مشائخ قبيلة ورفلة ببني وليد رفضهم الدعوة لعقد ملتقى للقبائل الليبية في تونس.

وقالوا في بيان إنه وتضامنا مع القيادة العامة للقوات المسلحة، واستجابة لما يتطلبه الأمن القومي المحلي والعربي فإنهم يستنكرون الدعوة المشبوهة التي أعلن عنها في المؤتمر الصحفي المشترك بين أمير قطر والرئيس التونسي، مؤكدين أن ذلك يأتي للنيل من ليبيا وجيرانها، وسيتسبب في تصدع العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وأكد البيان أن لقاء القبائل في ترهونة هو المرجعية التي اتفق عليها الليبيون لخلاص البلاد من الإرهاب والتدخل التركي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا