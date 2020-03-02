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“الأعلى للدولة” بصدد حسم أمر مشاركته بحوارات جنيف

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس الأعلى للدولة أنه سيبحث، اليوم الاثنين، قرار مشاركته في جولة الحوار السياسي الثانية بعد أن قام بتعليق مشاركته وتغيّب عن جولة الحوارات الأولى.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” إن البعثة الأممية أجابت على كافة التساؤلات والاستفسارات التي بعثها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في رسالة إلى المبعوث الأممي غسان سلامة.

وأضاف معزب خلال حديثه أن “المجلس سيناقش كافة المستجدات في جلسة اليوم لحسم مشاركته من عدمها في الجولة المقبلة من الحوار السياسي التي أعلن عنها المبعوث الأممي غسان سلامة في وقت سابق”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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