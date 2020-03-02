الهلال الأحمر بهون يوزع مساعدات إنسانية على نازحي الهيشة

قام فرع الهلال الاحمر الليبي بهون، بتوزيع مساعدات انسانية مقدمة من الصليب الأحمر الدولي على الأسر النازحة من منطقة الهيشة التي تشهد توترات أمنية.

شملت المساعدات 30 اسرة نازحة الى هون وودان وسوكنة وزلة، وضمت المساعدات سلع غذائية، ارز ومكرونة وبقوليات وزيت واواني الطهي وبطاطين وفراشات ومواد تنظيف وغيرها.

وقال الزبير عبدالهادي العربي منسق الاعلام والتواصل بفرع الهلال الاحمر بهون، إن جميع الأسر استلمت المساعدات بعد ابراز المستندات والمدرجين ضمن عملية الحصر التي اجريت في وقت سابق، مشيرا إلى انه ستقدم لاحقا الادوية اللازمة للمرضى حسب الوعود التي قدمتها الجهات المختصة والتي يعود تأخرها الى أسباب أمنية.