محاضرة توعوية بكلية العلوم بهون حول فيروس كورونا

نظم قسم النشاط بكلية العلوم بهون بجامعة الجفرة يوما تثقيفيا توعويا حول فيروس كارونا وكيفية الوقاية منه من خلال محاضرة القتها الدكتورة “خديجة سليمان ” عضو هيئة التدريس بجامعة الجفرة.

تناولت المحاضرة التعريف بمرض فيروس كارونا المستشري حاليا في العديد من دول العالم في القارات الخمس، وكيفية انتشاره وطرق العدوى منه والاجراءات الاحترازية للوقاية منه واتباعها.

وقالت المحاضرة لمراسل بوابة افريقيا بالجفرة انها عملت على تجميع عددا من البحوث الحديثة المتعلقة بالفيروس من مصادر دولية موثوقة وتمت ترجمتها والاستناد عليها في تقديم المعلومات الهامة للمشاركين في هذه المحاضرة التوعوية الارشادية بصورة سلسة وميسرة.

حضر اليوم التوعوي طلبة وطالبات عددا من الكليات التابعة للجامعة.