الثني يلتقي أعيان مكون التبو في الكفرة ويشدد على حل المختنقات بمناطقهم

التقى رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني مساء أمس في مدينة الكفرة، مجموعة من أعيان وحكماء مكون التبو القاطن بالمدينة.

وبحث معهم خلال اللقاء كافة المشاكل التي تواجه مكون التبو في الكفرة، والمختنقات التي تعانيها مناطقهم في مجالات الكهرباء والمياه والطرق والتعليم والصحة والزراعة.

هذا وأصدر الثني تعليماته بالإسراع في حصر كافة المتطلبات وموافاة ديوان مجلس الوزراء بقائمة المختنقات والاحتياجات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن تنفيذ مشاريع حفر الآبار وشبكات المياه والصرف الصحي بمناطق الشورى وربيانة وقدرفي.

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