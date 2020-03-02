عقد مجلس الدولة اليوم الاثنين، جلسته الـ (52) وذلك لمناقشة الوضع السياسي والعسكري الراهن في البلاد، ومسارات الحوارات العسكرية والسياسية التي ترعها بعثة الأمم المتحدة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المجلس طالب البعثة الأممية التقيد بكتابها الذي وافق عليه مجلس الدولة سابقا، وأن أي تغيير فيه لا بد أن يناقش مع المجلس.

وأكد المجلس خلال جلسته على رغبته في إنهاء المرحلة الانتقالية، مطالباً بمعاقبة المعرقلين للمسار السياسي في البلاد ومنع وصول البلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

وأضاف المجلس أنه يأمل تحقيق تقدم في المسار العسكري لتسهيل عملية الحوار السياسي الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة في جينيف.