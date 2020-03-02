اخبار ليبيا الان

الثني يُوجّه بتوفير احتياجات أعيان التبو بالكفرة

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني في مدينة الكفرة مع مجموعة من أعيان وحكماء مكون التبو القاطن بالمدينة.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة كافة المشاكل التي تواجه مكون التبو بمدينة الكفرة والمختنقات التي تحتاجها مناطقهم في مجالات الكهرباء والمياه والطرق والتعليم والصحة والزراعة.

وأصدر الثني تعليماته بالإسراع في حصر كافة المتطلبات وموافاة ديوان مجلس الوزراء بقائمة المختنقات والاحتياجات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

يُشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية قد افتتح مؤخراً مجموعة من المشاريع الخدمية في الكفرة، ووضع أمس الأحد، حجر الأساس لمشروع محطة الطاقة الشمسية بالمدينة، لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية 100 ميغاوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك