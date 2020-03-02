الثني يُوجّه بتوفير احتياجات أعيان التبو بالكفرة

التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني في مدينة الكفرة مع مجموعة من أعيان وحكماء مكون التبو القاطن بالمدينة.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة كافة المشاكل التي تواجه مكون التبو بمدينة الكفرة والمختنقات التي تحتاجها مناطقهم في مجالات الكهرباء والمياه والطرق والتعليم والصحة والزراعة.

وأصدر الثني تعليماته بالإسراع في حصر كافة المتطلبات وموافاة ديوان مجلس الوزراء بقائمة المختنقات والاحتياجات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

يُشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية قد افتتح مؤخراً مجموعة من المشاريع الخدمية في الكفرة، ووضع أمس الأحد، حجر الأساس لمشروع محطة الطاقة الشمسية بالمدينة، لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية 100 ميغاوات.

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