بعد انقطاع دام 8 سنوات.. إعادة افتتاح السفارة الليبية في دمشق غداً الثلاثاء

ليبيا – صرحت وزارة الإعلام السورية اليوم الإثنين أن السفارة الليبية في دمشق ستستأنف عملها غداً الثلاثاء.

وسيتم وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية إعادة فتح السفارة التي توقفت عن العمل في عام 2012 بحضور وفد من الحكومة الليبية.

ودعت الوزارة ممثلي وسائل الإعلام لحضور فعالية إعادة افتتاح السفارة الذي سيتم بحضور وفد ليبي ووفد رسمي سوري.