تأجيل جلسة مجلس النواب إلى يوم غد

قالت نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة الحاج إن المجلس أجل جلسته التي كان من المقرر عقدها اليوم الاثنين الى غدا الثلاثاء لمناقشة «تجاوزات البعثة الأممية لقرار المجلس حول اللجنة المشكلة منه للمشاركة في الحوار السياسي».

ولم توضح النائبة في تصريحات هاتفية إلى «بوابة الوسط» أسباب تأجيل هذه الجلسة. وكان من المقرر أن يناقش خلال جلسته المؤجلة ليوم غد مراجعة قرار المشاركة في المسار السياسي بجنيف من عدمه، خاصة بعد «تجاوز المبعوث الأممي غسان سلامة قراراته».

اقرأ أيضا: النواب» يناقش اليوم «تجاوزات البعثة الأممية»

والحوار السياسي هو أحد مخرجات مؤتمر برلين بخصوص الأزمة الليبية، بجانب الحوارين الأمني والاقتصادي وكلها ترعاها الأمم المتحدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا