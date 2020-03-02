الشهاوي: تركيا تطمع في حصة ببرنامج إعمار ليبيا

قال مستشار كلية القادة والأركان المصرية اللواء محمد الشهاوي، إن تركيا تبتز الدول الأوروبية بعد تلقيها خسائر كبيرة في سوريا وليبيا، كان آخرها مقتل ثلاثة وثلاثين من جنودها في مدينة إدلب.

الشهاوي ووفقا لصحيفة اليوم السابع المصرية، أوضح أن سبب الوجود التركي في ليبيا هو أن تركيا تطمع في حصة من برنامج الإعمار الذي سينطلق في ليبيا، كما أنها تستورد خمسة وتسعين بالمئة من احتياجاتها من النفط والغاز .

وأضاف الشهاوي أن تركيا تريد أن يقوم حلف شمال الأطلسي والدول الغربية بمساعدتها في استعادة ما خسرته في هذا الإطار، وأن لها أهدافا تريد أن تحققها من وجودها في سوريا وليبيا.

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