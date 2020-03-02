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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

02 March, 2020

أكدت عملية بركان الغضب أن عناصر إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية قاموا بإزالة قذيفة مدفعية من منزل مواطن بمنطقة القاسي بالعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن عناصر إدارة المفرقات يواصلون عمليات التمشيط وإزالة الألغام، حيث قاموا بإزالة قذيفة مدفعية من منزل مواطن بمنطقة القاسي، كانت تهدد حياة المواطنين في الأحياء السكنية.