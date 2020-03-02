صالح: يجب تكليف محافظا لمصرف ليبيا المركزي ورئيس لمؤسسة النفط يتمتعان بالنزاهة

ليبيا – نفى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجود أي قوات أو قواعد أجنبية في البلاد، مجددا رفضه أي انتهاك للسيادة الليبية.

صالح وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية “اليوم الاثنين قال:” بالنسبة لنا نرفض انتهاك السيادة الليبية ولا وجود لأي قوات وقواعد أجنبية إلا من خلال السلطات المختصة في البلاد وهي التي تسمح بذلك أو ترفض وفقا للدستور والقانون المعمول به في ليبيا”.

وأضاف معلقا على تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوفاق بشأن الدور الروسي في ليبيا بقوله: “وزير الداخلية في حكومة الوفاق غير الشرعية وغير الدستورية هو من وافق على دخول قوات مرتزقة وجنود أتراك مدججين بكل أنواع الأسلحة إلى أرض البلاد وفي صفوفهم جماعات إرهابية وقادة إرهاب مطلوبون دوليا”.

وفيما يتعلق بموافقة الحكومة في طرابلس على إنشاء قاعدة أمريكية في ليبيا،قال رئيس البرلمان: “الولايات المتحدة الأمريكية ليست بحاجة إلى قواعد في ليبيا ثابتة حيث لديها قواعد متحركة في البحار والمحيطات وكذلك مثل هذه الاتفاقيات تتطلب موافقة السلطات التشريعية وهي المعنية بذلك”.

كما أكد على ضرورة تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء، رئيس ونائبين ( من كل إقليم في ليبيا عضو واحد).

وأردف:”ما نصر عليه وعلى أهميته بالدرجة الأولى تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء، رئيس ونائبين وينبغي أن يكون الأعضاء ممثلين عن كل إقليم عضو يكون اختياره عن طريق إقليمه والممثل عنه، وكذلك يكلف رئيس للوزراء ونائبين”.

وأكمل حديثه:”بعد ذلك تشكل حكومة وحدة وطنية تعتمد، ويصادق عليها من قبل مجلس النواب وتؤدي اليمين القانونية وتمارس عملها من مكان أمن”.

رئيس مجلس النواب إختتم مقابلته بالقول:”بالنسبة للنفط فإن المطلوب باعتباره لكل الليبيين، أن يكلف محافظا لمصرف ليبيا المركزي ورئيس لمؤسسة النفط يتمتعان بالنزاهة ووضع آلية لتوزيع دخل النفط بعدالة بين الليبيين”.

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