الشاطر: مرشدنا الأعلى السراج يتعثر بين حفرة وأخرى ونحن وراءه نتأذي ويسقط منا من يسقط

ليبيا – سخر عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، واصفاً إياه بالمرشد الأعلى الذي يتعثر بين حفرة وأخرى .

الشاطر قال في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”صاير لنا زي اللي يمشي في ظلام دامس ومرشدنا الأعلى فائز السراج يقودنا ولا يريد أن يستعين بفتيلة”.

وأضاف:”لذلك فهو يتعثر بين حفرة وأخرى ونحن وراءه نتأذي ويسقط منا من يسقط، لا أدري سر إصراره على هذا النهج طيلة 4 سنوات، شوفولنا حل قبل أن نقع في بئر عميق لا مخرج منه”.

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