

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 March, 2020

أجرى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين جولة تفقدية لقرية (الطلاب) الواقعة في آخر نقطة ليبية على الحدود مع تشاد والسودان، كأول مسؤول ليبي رفيع يصل للمنطقة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني اطلع على أوضاع القرية الليبية التي تقع ضمن نطاق منطقة الكفرة جنوب شرق البلاد، وتبعد عن المدينة 50 كم، وتشتهر بكونها منطقة زراعية.

وأكد الثني أن القرية منذ هذه اللحظة ستشهد فارقا ملحوظا في تحسين الوضع المعيشي للمواطن، وتوفير كافة الخدمات له، وأصدر تعليماته للوفد المرافق له ببحث كافة احتياجات القرية.

وشدد الثني خلال اجتماع مع أعيان المنطقة على ضرورة توفير كافة هذه الاحتياجات لما للقرية من أهمية استراتيجية وأمنية كونها تقع على الحدود مع دول الجوار، مثمنا فيهم روحهم الوطنية وتحملهم المشاق.