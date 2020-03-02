بسبب ترشح باشاغا والسويحلي ضمن المستقلين.. صالح يكشف أسباب تعليق المشاركة في جنيف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عن الأسباب الحقيقية لتعلق المشاركة في حوارات جنيف التي انطلقت الأسبوع الماضي، وتمحورت في ترشيح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، ورئيس المجلس الأعلى للدولة” السابق، عبد الرحمن السويحلي، ضمن المستقلين للمشاركة.

صالح أعرب ، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، عن آسفه لعدم استجابة غسان سلامة لقرارات مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة الحوار في جنيف، قائلا: “بعثنا له عدة استفسارات ومطالب، ولم يستجيب لطلب معرفة المشاركين من المستقلين ولم يوضح جدول أعمال المؤتمر ولا مدته ولا آلية عمله، بل اتضح أنه رشح فتحي باشاغا وعبد الرحمن السويحلي، هل هؤلاء يعتبرون مستقلين؟ وهو ما أدى إلى تعليق المشاركة من قبل المجلس”، لافتا إلى عقد جلسة خلال الأيام القريبة المقبلة في شأن حوار جنيف.

وفي سياق متصل، أكد صالح على ضرورة تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء، رئيس ونائبين “من كل إقليم في ليبيا عضو واحد”، متابعا: “ما نصر عليه وعلى أهميته بالدرجة الأولى تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء، رئيس ونائبين، وينبغي أن يكون الأعضاء ممثلين عن كل إقليم عضو يكون اختياره عن طريق إقليمه والممثل عنه، وكذلك يكلف رئيس للوزراء ونائبين، وبعد ذلك تشكل حكومة وحدة وطنية تعتمد، ويصادق عليها من قبل مجلس النواب وتؤدي اليمين القانونية وتمارس عملها من مكان أمن” .

وبالنسبة للنفط، قال: “المطلوب باعتباره لكل الليبيين، أن يكلف محافظاً لمصرف ليبيا المركزي، ورئيس لمؤسسة النفط يتمتعان بالنزاهة ووضع آلية لتوزيع دخل النفط بعدالة بين الليبيين”.

وحول وجود قوات أو قواعد أجنبية في البلاد، أكد: “نرفض انتهاك السيادة الليبية ولا وجود لأي قوات وقواعد أجنبية، إلا من خلال السلطات المختصة، وهي التي تسمح بذلك أو ترفض وفقا للدستور والقانون المعمول به في ليبيا”.

وأضاف، معلقا على تصريحات باشاغا بشأن الدور الروسي في ليبيا: “وزير الداخلية في حكومة الوفاق، هو من وافق على دخول قوات مرتزقة وجنود أتراك مدججين بكل أنواع الأسلحة إلى أرض البلاد، وفي صفوفهم جماعات إرهابية وقادة إرهاب مطلوبون دوليا”.

وفيما يتعلق بتصريحات باشاغا التي تطالب بإنشاء قاعدة أمريكية في ليبيا، قال عقيلة صالح: “الولايات المتحدة الأمريكية ليست بحاجة إلى قواعد في ليبيا ثابتة، حيث لديها قواعد متحركة في البحار والمحيطات، وكذلك مثل هذه الاتفاقيات تتطلب موافقة السلطات التشريعية وهي المعنية بذلك”.

وانطلقت يوم 26 فبراير الماضي، الحوارات السياسية الليبية المنعقدة في العاصمة السويسرية جنيف بحضور ضعيف، بعد مقاطعة غالبية المدعوين، حيث أعلن مجلس النواب المنعقد في طبرق، الإثنين الماضي، مشاركته في محادثات جنيف، معللاً ذلك بتدخل البعثة الأممية في اختيار المجلس للجنة الممثلة له.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، إن المجلس قرر تعليق مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف، لتدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار.

وطالب حومة، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف بالعودة إلى ليبيا، موضحًا أن مجلس النواب اختار أسماء 13 عضوًا لتمثيله في محادثات جنيف، وفقًا للدوائر الانتخابية الـ13 في ليبيا، موضحًا أن البعثة الأممية في ليبيا تواصلت في الفترة الماضية بشكل مباشر مع بعض النواب في دوائر أخرى مختلفة واختارت 5 منهم.

وعلى الجانب الآخر، أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، تعليق كل المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية.

السراج قال: “إن الحديث عن استئناف مفاوضات السلام، تجاوزته الأحداث على الأرض، وسط القصف المتواصل من الميليشيات التي تحاول السيطرة على طرابلس”.

ومن جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تعليق المجلس مشاركته في المسار السياسي للحوار بجنيف، قائلا: “المجلس لن يشارك إلا بانسحاب القوات المعتدية على طرابلس”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه سيوجه رسالة إلى البعثة الأممية لتأجيل الحوار حتى انعقاد الجولة الثالثة من لقاءات اللجنة العسكرية (5+5)، داعيا إلى الربط بين المسارين العسكري والسياسي.

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