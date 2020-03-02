باشاغا لـ«رويترز»: لا أمل في وقف إطلاق النار وقواتنا ستتحول من الدفاع للهجوم قريبا

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا لـ«رويترز» إن قوات حكومة الوفاق «ستتحول من الدفاع للهجوم»، في إشارة إلى حرب طرابلس، التي قال إن قوات الوفاق«ستسعى قريبا إلى طرد» قوات القيادة العامة التي تهاجم العاصمة منذ شهور.

وأضاف باشاغا في مقابلة مع «رويترز» في وقت متأخر ليل الأحد أن «حكومة الوفاق وقواتها لا تريد أن تكون طرابلس تحت القصف يوميا وسنطرد هذه القوات خارج طرابلس».

وذكر وزير الداخلية المفوض أن حكومة الوفاق «تعتقد أن حفتر بدأ هجوما جديدا»، مشيرا إلى «سقوط أكثر من 60 صاروخا في معيتيقة يوم الجمعة الماضية و60 صاروخا آخر سقط على طرابلس السبت».

وردا على سؤال عما إذا كانت حكومة الوفاق الوطني ستبدأ هجوما عسكريا خلال أيام أجاب باشاغا سيحدث «بكل تأكيد». وتابع قائلا: «قواتنا ستتحول من الدفاع للهجوم قريبا لأنه ليس هناك أمل في وقف إطلاق النار».

وأشارت «رويترز» إلى أن محيط العاصمة شهد تكثيفا للقصف في الأيام القليلة الماضية، وأدى القصف مرارا إلى إغلاق مطار معيتيقة وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة وتسيطر عليه حكومة الوفاق، معتبرة أن هذا التصعيد هو الأخطر منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار يوم 12 يناير الماضي.

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كان باشاغا، حذر في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين على هامش مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في تونس من أن استمرار الفوضى والحرب في ليبيا في غير صالح الليبيين والدول المجاورة والمنطقة ككل.

ودعا وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق «الدول التي تتدخل في لبيبا بالكف عن تدخلها… ودول الحياد السلبي أن تشارك لأن استمرار الحرب والفوضى سيجعل ليبيا بيئة خصبة للإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وانتشار السلاح» وهو ما سيؤثر سلبا على كل دول المنطقة.

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