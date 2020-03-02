أبو الغيط ووزير خارجية الكونغو يبحثان جهود حل الأزمة في ليبيا

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم مع وزير خارجية الكونغو جون كلود جاكوسو، آخر مستجدات الأزمة الليبية، والجهود العربية والدولية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد.

وخلال لقاء في القاهرة عرض فيه أبو الغيط مجمل الجهود التي تضطلع بها الجامعة لتثبيت الهدنة القائمة في ليبيا، ومرافقة الأطراف الليبية في مسارات التسوية الثلاثة التي ترعاها الأمم المتحدة.

من جهته قام الوزير الكونغولي بإطلاع أبو الغيط على الدور الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي في سبيل حلحلة الأزمة الليبية، حيث اتفق الطرفان على أهمية توسيع رقعة التعاون القائمة بين الجامعة واللجنة الأفريقية لتأمين تسوية للأزمة.

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