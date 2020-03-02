هذا ما قاله بوسبيحه بشأن حوار جنيف

أعرب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن (فزان) الليبية علي بوسبيحة عن استغرابه من المواقف الرافضة لحوار جنيف.

وقال بوسبيحه إنه من المثير رفض أطراف الصراع في ليبيا حوار جنيف والطعن في الوسيط الأممي غسان سلامة ولنفس الاسباب ولا يوجد فروقات بينها إلا في أسلوب صياغتها مما يتطلب منهم إن كان غرضهم مصلحة الوطن وقد أدركوا تعمد المبعوث الأممي والداعمين له من الدول الخارجية إطالة أمد الصراع أن يبحثوا عن مخارج محلية لحل ازمتنا وذلك بتشكيل لجان محلية في الجوانب الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وان تبدأ هذه اللجان اجتماعاتها في اي مدينة ليبية بضمان الطرفين وبعيدا عن كل التدخلات الخارجية وإلا فإن الرفض من كلا الطرفين ولنفس الأسباب يعد تهربا من المسئولية الغرض منه إطالة أمد الأزمة حتى يمكنهم الاستمرار في مناصبهم والتمتع بمرتباتها الخيالية وامتيازاتها التي ليس لها حدود قانونية وهذا يعد خيانة للوطن ونكوسا للقسم الذي قسموه قبل مباشرتهم لعملهم وخذلانا لمواطنيهم الذين انتخبوهم وبذلك يحق للشعب الخروج عليهم وإسقاطهم وتحميلهم كامل المسئولية فيم آل إليه الوطن من احتراب ودمار وعلى كل المستويات.