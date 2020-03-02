5 ملايين دولار تعويض لـ«سرت للنفط» في قضية تحكيم دولي

حصلت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط على حكم لصالحها من هيئة التحكيم في القضية المنظورة لدى غرفة التجارة الدولية والمرفوعة من قبل شركة «بنج لويد» ضد الشركة الليبية.

وحسب الموقع الرسمي للشركة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد «قضى المحكم برفضه ادعاءات الخصم والحكم عليه بدفع مبلغ وقدره 5.195 ملايين دولار لصالح سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز».

وكانت «بنج لويد» قد ادعت أحقيتها بتعويض قدره حوالي 205 ملايين دولار يتعلق بمشروعي خط الغاز طرابلس الخمس والخمس مليتة.

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ويعد هذا الحكم هو القرار التحكيمي الثاني خلال 24 أسبوع لصالح شركة نفط ليبية، إذ أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، الأحد، أن محكمة أمستردام الهولندية قضت الخميس الماضي ببطلان دعوى شركة «بوش» بالحجز على حسابات «مليتة».

و«بوش»، هي إحدى الشركات المتعاقدة بالباطن مع المقاول الرئيسي «STX» المنفذ لمشروع خزان غزة العائم، وفق الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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