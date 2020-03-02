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اختطاف مدير عام الشركة الخطوط الجوية الافريقية وسط العاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت مصادر مطلعة أن مسلحين مجهولين قاموا باختطاف مدير عام الشركة الخطوط الجوية الافريقية وسط العاصمة طرابلس، وأقتادوه إلى جهة مجهولة.

ولم توضح المصادر المزيد التفاصيل او سبب الاخطاف او الجهة التي تقف خلفها.

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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