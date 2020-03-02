الحامي: سلامة يستهدف تفكيك مذكرة التفاهم مع تركيا بتغيير المجلس الرئاسي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت عضو مجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، إن سعي المبعوث الأممي غسان سلامة إلى تغيير المجلس الرئاسي، من خلال حوارات جنيف، يستهدف تفكيك مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا.

الحامي أضافت، في تصريحات لصحيفة “الرائد”، أن المذكرة التي عقدها المجلس الرئاسي مع تركيا قلبت الأوراق والموازين، مُتابعة: “الآن الكثير يسعون لوجود آلية لتفكيكها ويظنون أنه بتغيير الرئاسي يستطيعون تفكيك المذكرة”.

وواصلت أن مجلس الدولة متسمك بموقفه في تعليق المشاركة في حوار جنيف حتى تتم تقدمات في المسار العسكري ووقف الاعتداء والقصف ورجوع النازحين من أهالي العاصمة طرابلس.

وأوضحت أن الجلسة السابقة للجنة “5+5” لا يوجد بها أي تقدم قد أحرز، مُستدركة: “نحن في انتظار الجلسة الثالثة للجنة “5+5” وما سينتج عنها، والمجلس سيعقد جلسة اليوم الإثنين لمناقشة آخر المستجدات حول تعليق المشاركة وآلية اختيار سلامة 13 عضوًا المستقلين .

وفي ختام حديثها، تساءلت الحامي حول ماهية آلية اختيار سلامة للأعضاء 13 المستقلين، وما مدى فعاليتهم على الأرض؟ ولمن ينتمون؟ ومن يضمن تطبيق والاعتراف بنتائج اللقاء؟ مبدية أسفها من تعنت سلامة على الاستمرار في المفاوضات وتحديده الموعد القادم للجلسة في مارس الجاري، حسب قولها .

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