التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بعدد من جرحى قوات عملية بركان الغضب في المصحات المختلفة بدولة تونس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الوزير استمع خلال الزيارة لبعض المشكلات التي يواجهها الجرحى بخصوص بعض المشاكل والتحديات التي تواجه عملية علاجهم وإقامتهم بتونس.

وأكد الوزير أنه سيعمل جاهدا سواء وفق مسؤولياته ودوره كوزير للداخلية أو بصفته عضوا في مجلس الوزراء على أن يتلقى الجرحى العلاج والمعاملة التي يستحقونها.