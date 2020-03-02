باشاغا يلتقي جرحى بركان الغضب في تونس
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
02 March, 2020
التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بعدد من جرحى قوات عملية بركان الغضب في المصحات المختلفة بدولة تونس.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الوزير استمع خلال الزيارة لبعض المشكلات التي يواجهها الجرحى بخصوص بعض المشاكل والتحديات التي تواجه عملية علاجهم وإقامتهم بتونس.
وأكد الوزير أنه سيعمل جاهدا سواء وفق مسؤولياته ودوره كوزير للداخلية أو بصفته عضوا في مجلس الوزراء على أن يتلقى الجرحى العلاج والمعاملة التي يستحقونها.
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