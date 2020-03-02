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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

02 March, 2020

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أنها تمكنت من الحصول على حكم تحكيمي لصالحها صادر من هيئة التحكيم في القضية المنظورة لدى غرفة التجارة الدولية والمرفوعة من قبل شركة “بنج لويد” ضد شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وبينت شركة سرت عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن شركة “بنج لويد” قد ادعت أحقيتها بتعويض قدره حوالي 205 ملايين دولار يتعلق بمشروعي خط الغاز طرابلس الخمس والخمس مليتة.

وقضى المحكم برفضه ادعاءات الخصم والحكم عليه بدفع مبلغ وقدره 5.195 خمسة ملايين ومئة وخمسة وتسعون ألف دولار لصالح شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.