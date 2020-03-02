أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أنها تمكنت من الحصول على حكم تحكيمي لصالحها صادر من هيئة التحكيم في القضية المنظورة لدى غرفة التجارة الدولية والمرفوعة من قبل شركة “بنج لويد” ضد شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.
وبينت شركة سرت عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن شركة “بنج لويد” قد ادعت أحقيتها بتعويض قدره حوالي 205 ملايين دولار يتعلق بمشروعي خط الغاز طرابلس الخمس والخمس مليتة.
وقضى المحكم برفضه ادعاءات الخصم والحكم عليه بدفع مبلغ وقدره 5.195 خمسة ملايين ومئة وخمسة وتسعون ألف دولار لصالح شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.