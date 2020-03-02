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بوابة إفريقيا الإخبارية/ قرنادة |

02 March, 2020

عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين في بلدية الكفرة اجتماع موسعا ضم عددا من الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة من جهة، والمجلس التسييري لبلدية الكفرة وأعيانها من جهة أخرى.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني وافق خلال الاجتماع على البدء في عدد من المشاريع الحيوية التي تخدم المنطقة، داعيا الوزراء كل فيما يخصه إلى الإسراع في تقديم المطالبات تمهيدا لإصدار قرارات بالخصوص.

وناقش الاجتماع كافة الاحتياجات المتعلقة بالخدمات في البلدية بقطاعات الصحة والتعليم والأمن والمواصلات والنقل والمياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها من الأشياء الضرورية اللازمة للبلدية.

وقدم المجلس التسييري للبلدية قائمة بهذه الاحتياجات لتضمينها في مشاريع العام 2020 ميلادي، لتستكمل سلسلة المشاريع التي نفذتها الحكومة للبلدية على مدى الأعوام الماضية.

وأكد الثني على الموقع الاستراتيجي لبلدية الكفرة مشددا على دعمه السابق للكتائب الأمنية وأجهزة هيئة الشرطة في البلدية لتأمينها وصد أي هجوم من المرتزقة أو الإرهابيين والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد الثني على ضرورة استئناف العمل بالخندق والسد الترابي المحيط بالحدود الإدارية للكفرة وذلك لتطبيق المأمول منه في منع الحد من ظاهرة الهجرة والتهريب وأية هجمات محتملة على المنطقة وتحديد مداخلها ومخارجها خصوصا وأنها تقع في صحراء شاسعة ومناطقها مترامية الاطراف.

وأكد الثني عمل مجلس الوزراء على تنفيذ كافة المشاريع على مراحل انطلاقا من المشروعات الضرورية والمستعجلة وانتهاء بتحسين مستوى الخدمات.

وثمن المجلس التسييري للبلدية وأعيان وحكماء المنطقة هذه الزيارة، مؤكدين أن الحكومة الليبية لم تتوان عن تقديم كافة الخدمات لأهالي الكفرة.

وحضر الاجتماع وزير الصحة سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ووزير الزراعة حسن الزيداني، ووزير التعليم فوزي بومريز، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني.

كما حضر رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبدالقادر، إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد وضم الاجتماع مدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء إبراهيم الدعباج، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان المجلس رضا الفريطيس.